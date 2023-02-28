Açlık sınırı 9 bin 425 lira

TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Şubat ayı sonucuna göre gıda fiyatları aylık yüzde 6,32, yıllık yüzde 107,02 arttı. Yapılan açıklamaya göre aynı ayda, açlık sınırı 9 bin 425 TL, yoksulluk sınırı ise 30 bin 700 TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9.425,15 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30.700,83 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12.265,88 TL’ye yükseldi."