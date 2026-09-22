AcnTürk Sigorta’ya 15 ilde eş zamanlı operasyon: 23 kişi yakalandı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AcnTürk Sigorta A.Ş.’ye yönelik soruşturma kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 23’ünün yakalandığı bildirildi.

Başsavcılığın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şirketin kuruluş sürecine ilişkin usulsüzlük iddiaları incelendi.

Açıklamaya göre, AcnTürk Sigorta A.Ş.’nin kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği belirlendi. Bu yolla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığının değerlendirildiği bildirildi.

130 milyon liralık zimmet iddiası

Soruşturma kapsamında ayrıca toplam 130 milyon liranın örgütlü şekilde zimmete geçirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

22 Eylül 2026’da gerçekleştirilen operasyonların İstanbul’un yanı sıra Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa’da yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Başsavcılık, soruşturmanın “ivedilik ve titizlikle” sürdürüldüğünü bildirdi.