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Acun Ilıcalı hakkında savcılığın ardından RTÜK de harekete geçti: İnceleme başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasının ardından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu da Karadağ - Türkiye maçındaki yasa dışı bahis reklamlarıyla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi
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Acun Ilıcalı hakkında savcılığın ardından RTÜK de harekete geçti: İnceleme başlattı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasadışı bahis reklam ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, TV8 ve Eksen digital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatmasının ardından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu da (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı, TV8 ve Eksen digital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

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