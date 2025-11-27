Acun Ilıcalı kayyum atanan kanallara talip! Hazırlıklara başladığı iddia edildi

TV8’in halka arzı için SPK’ye başvuran Acun Ilıcalı’nın, bu süreçte yeni bir kanal alımı için hazırlık yaptığı iddiaları gündeme geldi. Halka arz hamlesinin “yeni yatırımlar için güçlü bir finans kaynağı oluşturacağı” yorumları yapılırken, kulislerde Ilıcalı’nın rotasını farklı bir medya grubuna çevirdiği konuşuluyor.

Kanalların ayrı ayrı satılması planlanıyor

Gazeteci Bora Erdin’in sosyal medya paylaşımlarına göre Ilıcalı, Show TV, Show Türk ve Show Max’i satın almak için girişimlerde bulunuyor. Kanalların toplu şekilde değil, ayrı ayrı satılmasının planlandığı; bu süreçte de devreye giren ismin Acun Ilıcalı olduğu öne sürülüyor.

Erdin paylaşımında, “Ilıcalı’nın bu satışta grup bünyesinde bulunan Show TV, Show Türk ve Show Max’i almak için hazırlık yaptığı konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Tüm kanalların yönetimi TMSF'de

Show TV, bu yılın Mart ayında Ciner Grubu’nun Habertürk ve Bloomberg TV ile Can Holding’e sattığı medya organlarından biriydi. Eylül ayında Can Holding’e kayyum atanmasıyla birlikte Show TV dahil tüm kanalların yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.

2013 yılında da Mehmet Kemal Karamehmet’in patronu olduğu Çukurova Grubu’nun borçları nedeniyle TMSF, Show TV'ye el koymuş, kanal daha sonra Ciner Grubu’na satılmıştı.