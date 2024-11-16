Acun Ilıcalı, Slovenya takımlarından Maribor'u satın aldı
Fenerbahçe Asbaşkanı ve İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol kulüplerine yatırım yapmaya devam ediyor. Ilıcalı, Slovenya 1. Lig takımlarından Maribor’u satın aldı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın resmi olarak Maribor kulübünün %74 hissesini satın aldığı açıklandı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre bu satın alımın gerçekleşmesinin ardından kulübün yönetim kurulunda 4 isim yer alacak ve bu isimlerden 3 kişi Acun Medya temsilcileri olacak.
Maribor 2. sırada
Acun Ilıcalı'nın şirketi olan Acun Medya'nın yüzde 74 hisselerini satın aldığı Maribor, Slovenya'nın en üst liginde 29 puanla 2. sırada bulunuyor. Maribor, lider Ljubljana'nın 3 puan gerisinde.