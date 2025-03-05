Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkındaki yasa dışı bahis iddianamelerinin detayları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol maçlarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Acun Ilıcalı’nın ile TV8 ve Exxen Platformu yöneticilerinin de arasında bulunduğu 8 şüpheli hakkında “Yasadışı bahis reklamı yapmak” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

“Yasadışı bahis reklamı ekrana yansıtıldı”

Habertürk'te yer alan habere göre iddianamenin detayları ortaya çıktı. Yasa dışı bahsin geniş kitlelere ulaşacak şekilde reklamının yapıldığı önemli bir eylem alanının da milli takımların ve spor kulüplerinin Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) nezdinde oynanan maçlar olduğu belirtildi. Bu maçlar esnasında gerek fiziken stadyum panolarında, gerek sanal olarak yerleştirme yapmak suretiyle, yasadışı bahis reklamlarının ekranlara yansıtıldığı ifade edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 19 Kasım 2024 tarihinde oynanan ve TV8’de yayınlanan Karadağ – Türkiye futbol karşılaşmasında 16 bahis sitesinin, yine aynı tarihte Exxen’de yayınlanan maçta 11 bahis sitesinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği kaydedildi. İddianamede yine aynı şekilde birçok maç esnasında ekranlara çok sayıda yasadışı bahis reklamlarının yansıdığı belirtildi.

“Bahis reklamından gelir elde etmiyoruz”

İddianamede TV8 ve Exxen’in yönetim kurulu başkanının Acun Ilıcalı ve diğer 7 şüphelinin ifadesinde, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef olduklarını, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini söyledi. Ayrıca yapılan yasadışı bahis reklamlarından yayıncı olarak hiçbir gelir elde etmediklerini söylediler. Bununla beraber yasadışı bahis reklamlarının sansürlenerek maç yayını yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasadışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda kaldıklarını kaydettiler.

“Yasalara uygun yayın yapmakla sorumlusunuz”

İddianamede Acun Ilıcalı’nın bu ifadelerine karşılık, “söz konusu yayınların ülkemize erişimi medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlanmaktadır. Kişiler, yasaların amir hükümleri doğrultusunda her halükarda mevzuatta yer alan ilkelere uygun bir şekilde yayın yapmakla sorumludur” denildi.

Sadettin Saran: “Yayın içeriğini bilmeyiz”

Öte yandan İş insanı Sadettin Saran’ın arasında olduğu 4 şüpheli hakkında da, “yasadışı bahis reklamı yapmak” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin de detaylarında aynı durum yer aldı.

İddianamede Sadettin Saran’ın ifadesine de yer verildi. Saran’ın ifadesinde suçlamaya konu maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş ya da spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef olduklarını söyledi.

Maç yayınlarını sağlayan kuruluş ya da kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini anlatan Saran, “Soruşturmaya konu olan reklamlardan yayıncının hiçbir geliri yoktur. Bununla beraber yasa dışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maçın yayınlarının yapılması teknik olarak mümkün değil, böyle bir teknolojik imkan mevcut değil” dedi.