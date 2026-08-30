Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a dikkat çeken tepki

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Eski Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın locasının iptal edilmesiyle ilgili yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan Ilıcalı, konuyu yargıya taşıdığını ve mahkemenin kısa süre içinde kendi lehine karar verdiğini söyledi.

“Kendisine yakışmayan bir tavır”

Ilıcalı, “Bunlar tabii ki üzücü şeyler. Mahkemeye başvurdum. Mahkeme 15-20 gün içinde ‘Böyle bir şey olamaz, loca verilecektir’ diye karar verdi” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım’ın tutumunu eleştiren Ilıcalı, “Aziz Bey kendisine yakışmayan bir tavır içinde. Böyle yapması hiç hoş değil” dedi.

Fenerbahçe’nin başarısının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Ilıcalı, “Umarım başkan sakinleşir ve takıma konsantre olur. Biz de başarıyı yakalarız” diye konuştu.