Acun Ilıcalı'dan yaşamını yitiren Masterchef şampiyonu Eren Kaşıkçı açıklaması

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Acun Ilıcalı, hayatını kaybeden MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin açıklamasında kızı Maya için eğitim desteği sağlayacaklarını söyledi.



Genç yaşında kalp kirizi nedeni ile yaşamını yitirdiği Kaşıkçı'nın vefatı yakınları ile birlikte Masterchef Türkiye izleyicilerini de yasa boğdu.

Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından Mastercef yapımcısı Acun Ilıcalı, duygu dolu bir açıklama yaptı. Acu Ilıcalı, Kaşıkçı'nın geride bıraktığı kızı Maya'nın eğitim hayatını sürdürebilmesi için gerekli desteği vereceklerini duyurdu.

Acun Ilıcalı açıklamasında "Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız.' dedi.