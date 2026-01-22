Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü. Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Açıklama yapmıştı

Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" dedi.

Dünkü açıklamasının ardından Yontunç, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.