Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada ilçesine bazı feribot seferlerde olumsuz hava şartları nedeniyle iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 13.00, 17.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.