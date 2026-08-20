Adalar açıklarında sismik hareketlilik: 3.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi

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İstanbul’da Adalar açıklarında dün sabah saatlerinde başlayan sismik hareketlilik, özellikle dün saat 16:08’den sonra yoğunlaşarak kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Yaklaşık iki saat içinde en büyüğü 3.2 olan çok sayıda mikrodeprem kaydedilirken, sarsıntılar gece boyunca da devam etti.

Bölgedeki hareketlilik bugün de sürdü. Saat 11:30’da Marmara Denizi’nin Adalar açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dönemde peş peşe meydana gelen küçük ölçekli depremlerle gündeme gelen Adalar fayı, yer bilimcilerin yakın takibinde bulunuyor.

Uzmanlar, fay segmenti üzerinde kümelenen mikrodepremlerin fayın aktif yapısını gösterdiğini, ancak tek başına büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.

Okan Tüysüz: Bekleyip göreceğiz

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, yaşanan sismik hareketliliğin doğrudan büyük bir depremin habercisi şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Tüysüz, büyük depremlerin ardından artçı sarsıntıların görüldüğünü ancak her büyük depremden önce mutlaka öncü depremler yaşanmadığını belirterek, bir sarsıntı dizisinin “öncü” olup olmadığının ancak ardından daha büyük bir deprem meydana gelmesi durumunda anlaşılabileceğini ifade etti.

Adalar fayı üzerindeki mikrodepremlerin öncelikle fayın aktif olduğuna işaret ettiğini belirten Tüysüz, “Bekleyip göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Ercan’dan Marmara için tarih ve büyüklük öngörüsü

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Adalar’ın güneybatısında yoğunlaşan sarsıntıların halkı gereksiz paniğe sevk etmemesi gerektiğini söyledi.

Ercan, deprem kestirimlerinin yalnızca meydana gelen küçük sarsıntıların sayısına bakılarak yapılamayacağını, yerin yaklaşık 12 farklı fiziksel özelliğinin birlikte izlendiğini belirtti.

Ercan, Kuzey Marmara’da 7 ila 10 kilometre odak derinliğinde iki ana deprem beklediğini ifade etti. Kırılmanın yatay bileşeninin 1,5-2 metre sağ atımlı, düşey bileşeninin ise yaklaşık 1 metre olacağını öngören Ercan, olası süpürtü (tsunami) dalgasının yüksekliğinin 2,5 metreyi aşmayacağını tahmin etti.

Büyük deprem için uzun vadeli bir takvim paylaşan Ercan, en erken 2045’i, en olası dönem olarak ise 2075’i işaret etti. Ercan, sürecin 2150’ye kadar gecikebileceğini de belirtti.