Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi ertelendi
Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10:00’a ertelendi. CHP’li Medine Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yeni seçim yapılması planlanmıştı.
Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10:00'a ertelendi.
Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından, bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Medine Pamuk istifa etmişti
CHP Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'de görevinden istifa etti.
Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve gelmişti.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Pamuk’un istifasının ardından Adalar Belediye Başkanvekilliği için 21 Eylül'de (bugün) yeni seçim yapılacağı belirtilmişti.
Salt çoğunluk sağlanamadı, seçim ertelendi
Son olarak, Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi.
CHP'den açıklama
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından seçimin ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sarı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
''AKP’nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık.
Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelenmiş oldu.
2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya, seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını savunmaya devam edeceğiz.''
AKP’nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık.— Müslim Sarı (@muslimsarichp) September 21, 2026
Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat…