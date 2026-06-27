Adalar Belediyesi'nde Başkanvekili belli oldu
Belediye başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde CHP’nin adayı Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkanvekili oldu.
CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı.
Yapılan seçimde CHP’nin adayı Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.
Belediye meclisindeki sandalye dağılımında çoğunluk CHP'de bulunuyor.
CHP'li Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi, 23 Haziran'da tutuklanmıştı.