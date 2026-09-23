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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet alma” suçlamalarıyla 23 Haziran’da tutuklandı.

Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, 27 Haziran’da başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekilliğine seçildi.

Pamuk, bir süre yürüttüğü görevinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül’de istifa etti. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçimin 21 Eylül saat 09.00’da yapılacağını açıkladı.

Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00'a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterirken, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan oldu.

İlk turda sonuçlar

Başkan vekili seçiminde 1'inci tur tamamlandı. 9 meclis üyesinin oy kullandığı turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine 2'nci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur

Seçimin ikinci turunda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Üçüncü turda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı. CHP'nin adayı da 0 oy alırken karar ise dördüncü turda da AK Parti adayı kazandı.

Böylece Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti.

Ne olmuştu?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında Akpolat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, 27 Haziran'da başkanvekilini belirlemek üzere toplanmış, CHP'nin adayı Medine Pamuk dördüncü turda 5 oy alarak başkanvekili seçilmişti.