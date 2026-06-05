Adalar Belediyesi'ne mali inceleme başlatıldı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi'nde inceleme başlattı. Edinilen bilgilere göre ekipler, belediyeye ait bazı imar işlemlerine ilişkin dosyaları incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında toplam 24 imar dosyasının mercek altına alındığı öğrenildi.

Mali Şube ekiplerinin belediyedeki incelemelerinin sürdüğü belirtilirken, dosyalarla ilgili detaylı değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Gözaltı işlemi yapılmadı

Halk TV'nin aktardığına göre yetkililer, inceleme süreci kapsamında şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını bildirdi.