Adalar Belediyesi'nin tutuklu başkan yardımcısı meclis üyeliklerinden istifa etti

Tutuklu Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Fırat Durak, cezaevinden yaptığı yazılı açıklamada Adalar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.

Durak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Adalı komşularım ve değerli İstanbullular; Haksız, hukuksuz, ispatsız ve ölçüsüz şekilde tutuklanmamızın üzerinden üç aylık bir süre geçti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlülerle aynı infaz koşullarında geçen bu sürede, ne ağır infaz şartları ne de duvardan ranzaya iki adımlık hücre, mücadele azmimden ve kararlılığımdan bir zerre koparamadı. Biri beş, diğeri iki yaşındaki çocuklarımı, ailemi, sevdiklerimi ve dostlarımı geride bırakarak atıldığım bu hücrede geçen her dakikanın, her saniyenin adil ve demokratik bir Cumhuriyet için geçirildiğinin inancındayım. Çekilen tüm acıları, ayrılıkları unutturacak özgür, adil, demokratik ve müreffeh günlere olan inancım, o kutlu zafer gününe olan bağlılığım, çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakma arzum kadar sarsılmaz ve hapsedilemez. Ellerinde tuttukları devletin zor kullanma aygıtlarını siyasi rakiplerini etkisizleştirmeye ve imha etmeye hasretmiş siyasi iktidar her türlü hukuki, kanuni ve etik sınırlardan boşanmış vaziyettedir. Öyle ki; on meclis üyesine karşılık iki meclis üyesi ile azınlıkta oldukları Adalar Belediye Meclisi'nin ben dahil beş meclis üyesini tutuklayıp görevden uzaklaştırarak kalan diğer beş belediye meclis üyesinin bir kısmını çeşitli yol ve yöntemlerle bertaraf etme ya da kendi saflarına katma konusunda herhangi bir beis görmedikleri anlaşılmaktadır. Belediye meclis üyelerimizin önlerindeki sınavdan onurlu duruşları, tehditlere, baskılara ve telkinlere boyun eğmeyişleri ile çıkmaları ve iktidar partisinin Belediye Başkan Vekiline oy vermemeleri sanıyorum ki vicdan sahibi ve asgari düzeyde demokrasi bilinci ve iradesi olan ve demokrasiyi içselleştirmiş herkesin ortak beklentisidir.

Milletin iradesi lafını dillerinden düşürmeyip demokrasiyi sadece bir araç olarak görenlerin, siyasi rakiplerini yok etmek için her yolu mübah sayanların; iki meclis üyesi ile Adalar Belediyesi'ne çökmek istemelerine şaşırmasak da Adalar gibi bütçe ve nüfus itibariyle küçük bir belediyeyi dahi ele geçirmeye tevessül etmeleri siyasi mühendislik hesaplarının alçalacağı seviyeyi göstermesi açısından oldukça çarpıcıdır. Gelinen aşamada görevden uzaklaştırılan meclis üyesi sayımız, halen görevde olan meclis üyeliklerinin yapısı ve dağılımını göz önüne alarak seçmen iradesinin sandıktan çıktığı şekilde korunması ve gasp edilmesinin önüne geçilmesi ve iktidar partisinin Adalar Belediyesi'ni ele geçirme hesabının bozulması için, yapılacak belediye başkan vekilliği seçimi öncesi belediye meclis üyeliği görevimden çekilmeyi ve yedekten yerime gelecek meclis üyesi ile sayımızı bir kişi artırmayı kendime bir görev addediyorum. Tüm bu izahat kapsamında Adalar Belediye Meclis Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerimden istifa ederken bu kararı almama gerekçe oluşturan olguların hem ilçe hem de İBB meclisleri için geçerli olduğunu, İBB Meclisinde de gerçekleşebilecek olası başkanlık ya da başkanvekilliği seçimlerinde yedekten yerime gelecek meclis üyesinin oy kullanabilmesi için de bu istifa kararını almış olduğumun bilinmesini isterim.

Hiçbir zaman makam ve mevki düşkünü olmadım, her türlü makamın geçici olduğunun bilinciyle en büyük ve önemli makamın insanların gönlünde yer edinmek olduğuna inandım. Almış olduğum görevler sona ererken yirmi altı aylık görev sürem boyunca istemeden de olsa gönlünü kırdığım kişiler varsa haklarını helal etsinler. Varsın siyasallaşmış yargıyla, kolluk güçleriyle üzerimize gelsinler, varsın ayda bir saat görebildiğim evlatlarımın hasretiyle bizi sınasınlar, eninde sonunda yenilecekler. Çünkü biz gücümüzü hakikatten alıyoruz ve hakikati yenemezler. Günü geldiğinde hakikatin ışığı tüm bu karanlıkları boğacak, onurumuzla girdiğimiz bu hücrelerden onurumuzla, boyun eğmeden daha da güçlü çıkacağız. Çıktığımızda da, bugünleri asla unutmayacağız. Ayda bir saat görebildiğim ve her açık görüşte ağlayarak yanımdan ayrılan kızın Dicle'nin gözyaşları hem bize bu zulmü reva görenlerin hem de bu zulme ortak olup seçmen iradesine ihanet edenlerin boyunlarında bir utanç vesikası olarak ömür boyu kalsın."