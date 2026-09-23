Adalar seçiminde AK Parti adayına oy veren 3 CHP’li üye disipline sevk edildi

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Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekili için seçim yapıldı. Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamanın üçüncü turunda AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz, başkanvekilliğine seçildi.

3 CHP’li üye AK Parti’nin adayına oy verdi!

4 tur süren seçimlerde, 3 CHP’li Belediye Meclis Üyesinin, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan yerine AK Parti’li Kemal Türkyılmaz’a oy verdiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan 3 meclis üyesine disiplin sevki

Bunun üzerine, CHP İstanbul İl Başkanlığı, 3 Belediye Meclis Üyesini “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk etti. Nefes'in haberine göre söz konusu üyelerin; Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip olduğu öğrenildi.

Yeni Parti’den Adalar Belediyesi seçimi sonrası sert tepki

Seçimin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaşananlara tepki göstererek "Baskıyla, tehditle, şantajla 2 tane meclis üyesine karşı 10 tane meclis üyesi. 10 tane meclis üyesinin 5'ini tutukla, 3'ünü tehdit et, öbürünü transfer et. Bu mu sizin siyasetiniz? 10 tane meclis üyemiz vardı, 5'i tutuklandı. 2 tane meclis üyesiyle Adalar halkının iradesine çöküp siyaset dersi mi vereceksiniz? Siz buranın iradesine çökmeye çalışan insanlarsınız” ifadelerine yer verdi.