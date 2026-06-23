Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut hakkında yürütülen hukuki süreçler ve görevden uzaklaştırma kararına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Haziran 2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ise yine “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçlamaları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Haziran 2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararı uyarınca tutuklandığı ifade edildi.

Her iki belediye başkanının da Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.