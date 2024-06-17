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Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi: Gözaltılar var

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve cumartesi günü çalışmaya başlayan minibüslere tepkisini sürdürdü.

Haber Merkezi
AA
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Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi: Gözaltılar var
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Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.

Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bazı Ada sakinleri minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi.

Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.

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