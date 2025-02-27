Adalet Akademisi Başkanının görev süresi uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı düzenlemelerde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında, Adalet Bakanlığı personelinin eğitim süreçleri yeniden şekillendirilirken, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nın görev süresi 4 yıla çıkarıldı.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 50. maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim görenler hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim planlaması ve uygulanması Bakanlık tarafından yürütülecek. Ayrıca, personel eğitim merkezleriyle ilgili işlemler de yeni düzenlemeye göre şekillenecek.

Adalet Akademisi Başkanının görev süresi 4 yıla çıkarıldı

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nın görev süresine ilişkin düzenleme de kararnamede yer aldı. Önceki düzenlemede 3 yıl olan görev süresi, 4 yıla çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, halihazırda görevde bulunan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nın süresi de atandığı tarihten itibaren 4 yıl olarak kabul edilecek.