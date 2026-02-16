Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 'Alo Adalet' hattı geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dava süreçlerindeki gecikmelere ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi için “Alo adalet” hattının devreye alınacağını açıkladı. Habertürk'ün haberine göre; yeni düzenleme kapsamında adliyelerde “yargısal verimlilik büroları” kurulması planlanıyor.

81 ildeki adliyelerde “yargısal verimlilik büroları” kurulacak

Düzenlemeye göre, 81 ildeki adliyelerde “yargısal verimlilik büroları” kurulacak. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıklarının bu bürolarda görev alması planlanıyor.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların dava süreçlerindeki gecikmelere ilişkin şikâyetlerini CİMER yerine “Alo adalet” hattı üzerinden iletebileceği belirtildi. Bu başvuruların adliyelerde oluşturulacak bürolar tarafından incelenmesi öngörülüyor.

Alınan şikâyetlerin yargı içi mekanizmalar aracılığıyla değerlendirilmesi ve gecikmelere neden olan unsurların tespit edilmesi hedefleniyor. Süreçte komisyon başkanları, Cumhuriyet başsavcıları ve hakimlerin koordinasyon içinde çalışacağı ifade edildi.

“Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli”

“Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli” kapsamında yürütüleceği belirtilen uygulamada, yargı içi organizasyonun Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun planlamasıyla yürütülmesi öngörülüyor.

Adliye dışı gecikme nedenleri için ise Adalet Bakanlığı’nın personel ve fiziki imkânlara ilişkin destek sağlayabileceği kaydedildi.