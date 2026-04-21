Adalet Bakanı Akın Gürlek: Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı sonrasında Gülistan Doku soruşturmasının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hasas dosyalar için özel birim kurduk"

Faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini ifade eden Gürlek şöyle konuştu:

"Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda hassasiyet ve infial oluşturanlar incelenecek. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

Gürlek, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin bulunması için de tüm çalışmaların devam ettiğini kaydetti.