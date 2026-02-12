Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk HSK toplantısını gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla kurul üyeleriyle ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Gürlek, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve kurul üyeleri tarafından karşılandı. Toplantıda konuşan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yargı teşkilatının güçlendirilmesine yönelik önemli reformların hayata geçirildiğini ifade etti.

Fiziki ve teknolojik imkanlar önemli ölçüde artırıldı

Mevzuat altyapısının geliştirildiğini, insan kaynağının nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildiğini, fiziki ve teknolojik imkanların önemli ölçüde artırıldığını belirten Gürlek, bu adımların adalet hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir sunulması amacıyla yapıldığını ifade etti.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf, öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."