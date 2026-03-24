Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapusunu sorgulayan memur gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait tapu kayıtlarının hukuka aykırı şekilde sorgulanmasına ilişkin yürütülen incelemede üç tapu görevlisi açığa alındı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan isimlerin ikisinin tapu müdürü, birinin ise tekniker olduğu öğrenildi. Söz konusu kamu görevlilerinin elde ettikleri bilgileri CHP yönetimiyle paylaştıkları belirlendi.

Haklarında soruşturma başlatılan üç kişiden biri olan ve Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan memur Diyar Akdağ, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

"Kandırıldım"

Sabah'ın haberine göre Diyar Akdağ ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Bakan Gürlek’e ait tapu kayıtlarını sorguladığını, bu işlem sonucunda dört kayda ulaştığını ve elde ettiği bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını kabul etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan tapu teknikeri Diyar Akdağ, jandarma sorgusundaki "Ayşegül" ismiyle bildiği bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını söyledi. Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli kamu personeli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucu Bakan Gürlek'e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettiğini ve bu işlemleri "kandırıldığını fark etmeden" yaptığını öne sürdü.

"Görevden uzaklaştırılınca anladım"

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek "Böyle bir suça bilerek karışmadım" dedi. Şüpheli ayrıca, "Ayşeğül K.'nın beni kullandığını görevden uzaklaştırılınca anladım" ifadesini kullandı. Şüpheli Diyar Akdağ ifadesinde, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım" dedi ve "CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.