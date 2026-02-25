Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Alican Uludağ açıklaması: Tamamen bağımsız yargının kontrolünde

Adalet Bakanı Akın Gürlek, atanmasının ardından ilk kez AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önceki günlerde tutuklanan gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara’da ikamet etmesine rağmen neden İstanbul’daki cezaevinde tutulduğuna ilişkin soruları yanıtlayan Gürlek, şöyle konuştu:

"Türk Ceza Kanunu'nda 217/A'da 'Bilgiyi alenen yalan olarak yayma' maddesi var. Yetki bakmınından sıkıntı yok. Mahkemenin taktiri, biz ona karışamayız. Yaşadığı yer değil suç yeri önemli. O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor. Bu iş tamamen bağımsız yargının kontrolünde. İleride yetkisizlik kararı da verilebilir, tahliye de edilebilir."

Ne oldu?

DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ, 19 Şubat günü akşam saatlerinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Ankara'dan İstanbul'a getirilen Uludağ, adliyeye sevk edildi.

İstanbul’a sevk edilen gazeteci Uludağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Uludağ, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.