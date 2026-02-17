Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten hâkim, savcı ve avukatlara videolu mesaj
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda hâkim, savcı, avukat ve adalet personeline seslendi. “Büyük bir aileyiz” vurgusu yapan Gürlek, adalet teşkilatını daha güçlü ve saygın bir yapıya kavuşturmanın en önemli sorumlulukları olduğunu belirterek, milletin adalete olan güvenini birlikte daha yukarı taşıyacaklarını ifade etti.
Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Hâkimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilatımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz. Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur. Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız."
