Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İBB davası açıklaması: Kanun değişikliği gerek

AK Parti Grubu toplantısına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İBB davasının canlı yayınlanması yönündeki çağrısını tekrar edip etmeyeceği soruldu.

"Kanun değişikliği gerek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davasının TRT’de canlı yayınlanmasıyla ilgili olarak, bunun için kanun değişikliği gerektiğini söyledi. Mahkeme salonlarının siyaset arenası olmadığını, yalnızca yargılama yapıldığını belirtti. Mahkemelere kimsenin talimat veremeyeceğini, selamlama konuşması yapılmayacağını ve salonların yıpratılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Gürlek, mahkeme heyeti başkanının kıdem açısından birinci sınıfa ayrılmış ağır ceza başkanı olduğunu ve herhangi bir sorun bulunmadığını dile getirdi.