Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret
MHP Lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki makam odasında Adalet Bakanı Akın Gürlek’i kabul etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yapılan görüşmenin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyaret etti. Bahçeli, Bakan Gürlek’i makamının kapısında karşıladı. Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık 15 dakika sürdüğü öğrenildi. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’i makam kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.
