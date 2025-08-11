Adalet Bakanı duyurdu: Balıkesir'de yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok kentte hissedildi.

Enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir Nihat Önbaş isimli vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AFAD, 11 Ağustos saat 12:00 itibarıyla bölgede 420 artçı depremin kaydedildiğini belirtti.

Adalet Bakanı: Müteahhit ve bina sahibi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir depreminde yıkılan binanın "inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan" gözaltına alındığını açıkladı:

"Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."