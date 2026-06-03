Adalet Bakanı Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Gürlek, yeni düzenlemenin adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı ulaştırılması ile mahkemelerde ihtisaslaşmanın artırılması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen yargı politikaları kapsamında alındığını ifade etti.

Kurulacak mahkemeler arasında 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi de yer alıyor.

Gürlek, yeni mahkemelerle birlikte yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.