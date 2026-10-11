Adalet Bakanı Gürlek: 8 ayda düzenlenen operasyonlarda 32 bin 882 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Operasyonlar kapsamında 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 bin 882 şüpheli tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında milyarlarca liralık malvarlığına el konuldu.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütlerine yönelik mücadelenin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle sürdürüldüğünü belirtti.
8 ayda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 81 ilde toplam 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Gürlek, 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını ve 15 bin 826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.
Soruşturmaların Adalet Bakanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi.
Milyarlarca liralık malvarlığına el konuldu
Gürlek, suç örgütlerinin finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına yönelik incelemelerde 2,54 trilyon lira, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.
Soruşturmalar kapsamında piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten Gürlek, 1,4 milyar lira, 17 milyon Euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paraya da el konulduğunu bildirdi.
Ayrıca 9 bin 30 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulurken, 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Toplam 38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma veya bloke tedbiri uygulandı.
28 bin 245 siteye erişim engeli
Gürlek, yasa dışı bahis, kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı 28 bin 245 internet sitesi ve hesaba yönelik erişim engeli getirildiğini açıkladı.
Suç ve suçluyla mücadelede görev alan kamu kurumlarına teşekkür eden Gürlek, suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
8 AYDA 81 İLİMİZDE 7.818 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK, MİLYARLARCA LİRALIK SUÇ VARLIĞINA EL KOYDUK! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda, 81 ilimizde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, MİT Başkanlığımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ile VDK Başkanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında; • 7.818 operasyon gerçekleştirildi. • 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. • 32.882 şüpheli tutuklandı. • 15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde; • Piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. • 1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. • 9.030 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. • 803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. • 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. • 28.245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi. Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, MİT Başkanlığımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz!— Akın Gürlek (@abakingurlek) October 11, 2026