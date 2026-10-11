Adalet Bakanı Gürlek: 8 ayda düzenlenen operasyonlarda 32 bin 882 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonlar kapsamında 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 bin 882 şüpheli tutuklandı. Soruşturmalar kapsamında milyarlarca liralık malvarlığına el konuldu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütlerine yönelik mücadelenin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle sürdürüldüğünü belirtti.

8 ayda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı

Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 81 ilde toplam 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Gürlek, 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını ve 15 bin 826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.

Soruşturmaların Adalet Bakanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi.

Milyarlarca liralık malvarlığına el konuldu

Gürlek, suç örgütlerinin finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına yönelik incelemelerde 2,54 trilyon lira, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmalar kapsamında piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten Gürlek, 1,4 milyar lira, 17 milyon Euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paraya da el konulduğunu bildirdi.

Ayrıca 9 bin 30 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulurken, 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Toplam 38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma veya bloke tedbiri uygulandı.

28 bin 245 siteye erişim engeli

Gürlek, yasa dışı bahis, kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı 28 bin 245 internet sitesi ve hesaba yönelik erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Suç ve suçluyla mücadelede görev alan kamu kurumlarına teşekkür eden Gürlek, suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.