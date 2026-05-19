Adalet Bakanı Gürlek: Batuhan Karadeniz dahil birçok isme kırmızı bülten çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Kabine Toplantısı’nın ardından, Adalet Bakanı Akın Gürlek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Süreç MASAK raporlarına bağlı ilerliyor”

Bakan Gürlek, özellikle mali suçlar ve yasa dışı bahis soruşturmalarına yönelik operasyonların MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmaya dikkat çekerek, sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleriyle şekillendiğini ifade etti.

Açıklamasında, şüpheli para hareketlerinin inceleme altına alındığını belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Para hareketleri inceleniyor ve bu doğrultuda adli makamlar değerlendirme yapıyor.”

Bu kapsamda, yasa dışı bahis iddiaları, para transferleri ve aracılık faaliyetlerinin de soruşturma dosyasında yer aldığı aktarıldı.

Yasa dışı bahis ve dijital suçlara yönelik geniş soruşturma

Gürlek, mevcut yasal düzenlemelere göre yasa dışı bahis oynatma, aracılık etme, yer ve imkân sağlama ile bu platformlara para transferi yapmanın suç teşkil ettiğini hatırlattı.

Ayrıca dijital mecralar üzerinden yürütülen suç organizasyonlarına karşı erişim engelleme kararlarının hızla uygulandığını belirten Gürlek, yurt dışına kaçtığı tespit edilen şüpheliler için de kırmızı bülten süreçlerinin sürdüğünü ifade etti.

Rasim Ozan Kütahyalı soruşturmasına atıf

Soruşturma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen sürece de değinildi.

Gürlek, MASAK raporlarında tespit edilen mali hareketlerin adli incelemeye konu olduğunu ve kararların bu doğrultuda verildiğini aktardı.

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten süreci

Açıklamalarda ayrıca yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen bazı isimlere de değinildi.

Gürlek, yurt dışında bulunan şüpheliler için kırmızı bülten çıkarıldığını belirtirken, eski futbolcu Batuhan Karadeniz dahil bazı isimlere yönelik adli süreçlerin devam ettiğini söyledi.