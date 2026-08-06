Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün saat 10.00'da kabul edecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesiyle bugün görüşecek. Görüşmede, Oktay’ın şüpheli ölümünün yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin taleplerin ele alınması bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ailesini bugün kabul edecek.
Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, 2009 yılında kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Behçet Oktay’ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.
Oktay’ın ailesi, ölüm olayında FETÖ’nün rolü bulunduğunu öne sürerken, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Görüşmede, ailenin bu yöndeki taleplerini Adalet Bakanı Gürlek’e ileteceği öğrenildi.