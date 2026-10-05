Adalet Bakanı Gürlek: Bu yıl 294 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, son dönemde Türkiye'ye iade edilen "suçlulara" ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası işbirliğini daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Gürlek, iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Gürlek, şu bilgileri verdi:

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz.

1 Temmuz’da, 'Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler' demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik.

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi.

Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi.

Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi.

Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz.

Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız."