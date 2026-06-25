Adalet Bakanı Gürlek: Bugüne kadar 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler ve kayıp şahıs dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adaletin tecellisi ve kamu düzeninin sağlanması için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın faaliyetleriyle geçmişe dönük dosyaların tek tek incelendiğini ifade etti.

Gürlek, daire başkanlığının kurulmasından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

Türkiye genelinde 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosyanın incelendiğini ve 47 maktule ilişkin 44 dosyada ise “özel çalışma ekiplerinin” görev yaptığını kaydetti.

Açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma birimlerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Gürlek, “Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir” ifadelerini kullandı.