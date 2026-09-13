Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheliye adli işlem

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ile 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla birlikte başlatılan operasyonların 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsadığı belirtildi.

162 şüpheliye yönelik adli işlem

Soruşturmalar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

Soruşturmalarda; fuhşa aracılık eden veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelendi.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları doğrultusunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulurken, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

Derneklere yönelik mali inceleme

Soruşturmaların mali boyutunda ise MASAK incelemelerine de başvuruldu.

Gürlek, bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

“Hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz”

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.

Gürlek, Anayasa'nın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluğa işaret ederek, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz” mesajını verdi.