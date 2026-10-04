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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: “Alo Adalet 135” başvuruları artık UYAP’tan yapılabilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Alo Adalet 135” hattı kapsamındaki başvuruların artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı. Uygulama, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepleri kapsıyor.

Haber Merkezi
AA
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Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: “Alo Adalet 135” başvuruları artık UYAP’tan yapılabilecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların, "Alo Adalet 135" hattı kapsamındaki başvurularını, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda iletebileceğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Alo Adalet 135" hattına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Gürlek, "Alo Adalet 135 kapsamındaki başvurularınızı, artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletebilirsiniz. 5 yılı aşan dava dosyalarınız ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yargı hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artıran çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

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