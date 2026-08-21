Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: İzmir’de taraftar gruplarına operasyon, 28 şüpheli yakalandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir’de organize suç yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirlerin huzurunu bozan, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini tehdit eden, şiddet ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul’da turistleri hedef alan hırsızlık çetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerde tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri hedef aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle organize hırsızlık yaptığı belirlendi. Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği, günde yaklaşık 10 eylem yaparak 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği tespit edildi.

Yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul'da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir'de taraftar grupları içerisindeki organize suç yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada ise “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edildi.

Soruşturmanın, 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirildiği belirtildi. İki grup arasında yaklaşık 8 aylık süreçte 8 ayrı şiddet eylemi gerçekleştiği tespit edildi.

Toplam 59 örgüt mensubunun belirlendiği soruşturmada, bunlardan 27'sinin cezaevinde bulunduğu, 32 aktif şüpheliye yönelik ise İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken, örgüt yöneticileri de gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Bakan Gürlek, İstanbul'un turizm hareketliliğinin hırsızlık, taraftar kimliği ve spor tribünlerinin ise silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak görülemeyeceğini belirterek, suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, bağlantıları ve suç gelirlerine yönelik mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

Gürlek, operasyonlarda görev alan başsavcılıklara, emniyet müdürlüklerine ve kamu görevlilerine teşekkür ederek, “Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz” mesajını verdi.