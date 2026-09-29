Adalet Bakanı Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı: 7 şüpheli gözaltında

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunu sarsan "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamındaki dev operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Gürlek, Türk futbolunda hakemlik süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve MHK Başkan Vekili A.Ş.’nin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği iddialarının incelendiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve ofislerinde adli aramalar yapıldığını bildirdi.

Gözaltı kararı uygulanan şüphelilerin unvanlarını tek tek paylaşan Bakan Gürlek; TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk ile Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındığını doğruladı.

Gürlek, paylaşımında hakemlik süreçlerinde adalet ve şeffaflığın önemine vurgu yaparak, soruşturmanın hukuk çerçevesinde sürdürüleceğini ifade etti.