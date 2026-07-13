Adalet Bakanı Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra 25 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturmanın 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğini, Başsavcılığın koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Paylaşımda, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiği belirtilerek, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da 30 adrese operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını aktaran Gürlek, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiğini, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamları ile kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Adalet Bakanı Gürlek, paylaşımında, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.