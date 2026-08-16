Adalet Bakanı Gürlek: Orman yangınlarında 1 Haziran’dan bu yana 11 şüpheli tutuklandı

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ANKARA (EKONOMİ)

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin kararlılıkla takip edildiğini belirterek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarının çıkış nedenlerinin ve sorumlularının Cumhuriyet başsavcılıklarınca tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bu şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Gürlek, 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında ise toplam 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını ve 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Gürlek paylaşımında, "Yeşil Vatanımıza Kastedenler Adalet Önünde Hesap Verecektir!" ifadelerini kullanarak, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.