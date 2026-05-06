Adalet Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de 2024’te Tuşba Mollakasım’da ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Kızının kaybolduğu ilk günden itibaren sesini duyurmaya çalışan ve yetkililerden kızının ölümünün arkasındaki sır perdesinin kaldırılması noktasında yardım talep eden baba Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlıkta görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in telefonunun teknik incelemeler için Çin'e gönderileceğini belirtti.

İspanya'ya gönderilen telefonuna erişim sağlanamamıştı

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce İspanya'ya gönderilen cep telefon ile ilgili gelen son raporda cihaza erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmişti.

Van Baro Başkanlığı, Kabaiş'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir biçimde yürütebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."