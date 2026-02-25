Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgün bir düzenleme komisyon raporunda yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuştu.

Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak nihai raporun sunulduğunu ve takdirin yüce Meclis'te olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, raporda şahsa özgü cezasızlık, yerel af ya da benzeri düzenlemelerin kesinlikle yer almadığını vurguladı.

Adalet Bakanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok."

15 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesi

Bakan Gürlek, 15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekerken, Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyadaki anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakanlığın odaklandığı temel noktayı açıklayan Gürlek, "Biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişilerin sosyal medyaya girişleri, buralarda anonim hesaplar kullanılması ve sahte hesaplarla itibar suikastlarının önüne geçilmesi için çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sahte hesaplara karşı teyit mekanizması

Düzenlemenin teknik boyutu için ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde olduğunu hatırlatan Gürlek, "Bunun biliyorsunuz BTK ayağı var, İletişim Başkanlığı ayağı var. Aynı zamanda sosyal medya platform sunucularıyla görüşmeler de yapılıyor" ifadelerini kullanarak, dezenformasyon ve saldırılara karşı devletin tüm organlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Bakan Gürlek, "İnşallah yakında onu kamuoyuna söyleyeceğiz" sözleriyle düzenlemenin çok yakında somutlaşacağını müjdeledi.

"Yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettik"

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olası düzenlemelerle ilgili gelen soruya ise Bakan Gürlek, "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz. Yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettik. Yasal değişiklik gerekiyorsa yapacağız" yanıtını verdi.

12. Yargı Paketi Meclis yolunda

Yeni yargı paketinin içeriği ve zamanlamasına dair de konuşan Bakan Gürlek, "Şu an çalışmalar devam ediyor. 12. Yargı Paketi biliyorsunuz daha Meclis'e henüz gelmedi, çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemesinin de bu torba yasaya dahil edilmesinin planlandığını belirten Bakan Gürlek, "İnşallah bu pakete koymayı düşünüyoruz" sözleriyle takvimi işaret etti.