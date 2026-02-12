Adalet Bakanı Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Zupancic ile bir araya geldi



Adalet Bakanı Akın Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile Adalet Bakanlığında görüştü.

Bakanlık binasındaki Mehmet Selim Kiraz Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda iki ülke heyetleri bir araya geldi. Görüşmede, adli iş birliği ve karşılıklı ilişkilerin ele alındı.

Bakan Gürlek, "Hukukun üstünlüğü, yargı alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımı, adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş birliğimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Sayın Başkan, sizin hukukçu kimliğinizi de göz önünde tutarak son dönemde hukuk sistemimizde yapmış olduğumuz bazı reformlardan kısaca size anlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2025 ve 2029 yılları arasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini açıklayarak yargı alanında önemli reformlar yaptık. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında 11. Yargı Paketini meclise sunduk. Halen 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye olarak her koşulda insan onuru, barışı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz"



Türkiye olarak, adaleti ve hakkaniyeti yalnızca ulusal bir ilke değil, insanlığın ortak vicdanı olarak gördüklerini belirten Gürlek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Gazze’de ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye kesintisiz aktarılması ve kalıcı barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara destek veriyor. Bu kapsamda ülkenizin, Slovenya Ulusal Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Filistin Devleti’ni tanımasını çok çok değerli buluyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da Slovenya’nın Filistin Devletini tanıma kararından dolayı memnuniyetini her ortamda dile getirmiştir. Türkiye olarak her koşulda insan onuru, barışı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Filistin halkının haklı mücadelesinin Filistinlilerin yanında olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Zupancic ise, "Bu kısa vaktinizde bizlere de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şunu da söylemek isterim ki o ki alt yapıya baktığımızda işlerin aslında Filistin'in bir bağımsız devlet olarak kabulü sadece hükümet olarak değil meclisimizden geçerek kabul görmüştür. Bu aslında diğer Avrupa Birliği ülkelerinde karşılaşan bir durum değildir ancak biz ülke ulus olarak Filistin toprak bütünlüğünden yanayız bu son derece örnek teşkil edici" dedi.

Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.