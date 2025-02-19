Adalet Bakanı: İmralı için yeni başvuru olursa değerlendirip, izinleri sağlarız

DEM Parti İmralı heyeti, Kuzey Irak’taki temaslarını tamamladı. Heyetin şimdi bir kez daha İmralı Adası’nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la bir araya gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’deki AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM heyetine yeni görüşme izni verilip verilmeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı. Bakan Tunç, daha önce iki kez İmralı Adası’nda Öcalan’la görüşüldüğünü anımsatarak, “İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız” dedi.