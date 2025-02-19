  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adalet Bakanı: İmralı için yeni başvuru olursa değerlendirip, izinleri sağlarız
Takip Et

Adalet Bakanı: İmralı için yeni başvuru olursa değerlendirip, izinleri sağlarız

DEM Parti İmralı heyetinin üçüncü kez İmralı Adası’nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la bir araya gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Bakanı: İmralı için yeni başvuru olursa değerlendirip, izinleri sağlarız
Takip Et

DEM Parti İmralı heyeti, Kuzey Irak’taki temaslarını tamamladı. Heyetin şimdi bir kez daha İmralı Adası’nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la bir araya gelmesi bekleniyor. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’deki AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM heyetine yeni görüşme izni verilip verilmeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı. Bakan Tunç, daha önce iki kez İmralı Adası’nda Öcalan’la görüşüldüğünü anımsatarak, “İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız” dedi.

Gündem
İstanbul'da toprak kayması: Hasar gören 3 bina tahliye edildi
İstanbul'da toprak kayması: Hasar gören 3 bina tahliye edildi
SON DAKİKA... İstanbul'da kar yağışı başladı, bir ilçede okullar tatil edildi
İstanbul'da kar yağışı başladı, bir ilçede okullar tatil edildi
İstanbul Valiliği kar tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği kar tedbirlerini açıkladı
Masterchef yarışmacısı Eslem Sena Yurt bıçaklı saldırıya uğradı
Masterchef yarışmacısı Eslem Sena Yurt bıçaklı saldırıya uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz!
SON DAKİKA... SON DAKİKA...
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi