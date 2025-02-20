Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak? Adalet Bakanı Tunç yanıtladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan süreçte DEM Parti'nin İmralı heyeti bugüne kadar iki kez terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

Üçüncü görüşmenin ne zaman olacağı tartışılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin Öcalan'la üçüncü görüşme için henüz talepte bulunmadığını söyledi.

TGRT Haber'de Fatih Atik'e konuşan Tunç, "Dün grup toplantısında gazeteci arkadaşlarımız sordu. Üçüncü görüşme için henüz bir talep yok. Olması durumunda gerekli izinleri sağlayabileceğimizi ifade ettik. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı bir 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili bir konuşması oldu. Amaç terörden ülkemizi temizlemek. Sonrasında cumhurbaşkanımızın destek vermesi önemli. Süreç içinde DEM Partililerin İmralı ile görüşmesi sağlandı. İki kez görüşüldü. Üçüncü talep henüz söz konusu değil. Olursa değerlendirilecektir" dedi.

"Videoyla kamuoyuna seslenmesi söz konusu değil"

Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları cevaplandıran Tunç, mevzuattın böyle bir duruma imkan vermediğini şöyle anlattı:

"Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabii özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında Öcalan’ın birkaç gün içinde tarihi bir çağrı yapacağını söyledi.