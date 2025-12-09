Adalet Bakanı Tunç: Bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir

ANKARA(EKONOMİ)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli emanetlerde bankalardaki sistemin aynısının uygulanabileceğini belirterek bu konuyu araştırdıklarını söyledi.

Adalet Bakanı, Tunç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklar sonrası alınacak önlemlere “ ilişkin soru üzerine Tunç, soruşturmaların devam ettiğini, ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattıklarını söyledi. Tunç, soruşturmalarla ilgili adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanmasının önemli olduğunu, bu konuda mevzuat ya da uygulamadan kaynaklanan zafiyetler varsa süratle giderilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

“Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz"

Büyükçekmece Başsavcılığınca 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını ve kırmızı bültenle ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Tunç, “Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuat gerek uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa bunları da etkin bir şekilde almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Adli emanetlerle ilgili depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı, yönetmelikte belirlenmiş, bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. Yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözümlenmesi gerekiyor “ dedi.

"Bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir"

Bir gazetecinin, “Adli emanetlere bankalardaki sistemin benzerini getireceğiz” açıklamasını anımsatması üzerine Tunç, “Değerli eşyaların korunması daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması lazım. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu araştırıyoruz” yanıtını verdi.