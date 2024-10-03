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Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan’a gidiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de önemli temaslarda bulunacak. Programlar kapsamında iki ülke arasında “Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalanacak.

AA
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Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan’a gidiyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Bakü programı Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev’in mezarı ve Türk Şehitliği’ni ziyareti ile başlayacak. Ziyaretler kapsamında Bakan Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile görüşecek.

Heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında “Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalanacak.

Adalet Bakanı Tunç ziyaretlerinin devamında, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Başsavcısı Kamran Aliyev, Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov ile görüşecek.

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