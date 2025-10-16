Adalet Bakanı Tunç, Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyarette bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temasları kapsamında bulunduğu Romanya’da, Bükreş Türk Şehitliği’ne giderek saygı duruşunda bulundu ve şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya’da, Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.
"Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun"
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, “Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı, rahmet ve dualarla andık. Ülkemizden yüzlerce kilometre ötede, aziz milletimizin bağımsızlığı için can veren şehitlerimizin cesaretini ve fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.