Adalet Bakanı Tunç: Meclis karar alırsa Cumhurbaşkanı için tekrar adaylık yolu açılır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere işaret ederek kullandığı "son seçimim" ifadesini değerlendirdi

Tunç, Erdoğan'ın mevcut Anayasa'nın getirdiği şartlara vurgu yaptığı söyleyerek, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi. Yazar Eylem Tok ve karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu için ABD'den iade talep ettiklerini aktaran Tunç, olayla ilgili dün 2 gözaltı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Erdoğan tekrar aday olabilecek mi?

Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere işaret ederek kullandığı "son seçimim" ifadesini değerlendiren Tunç, Erdoğan'ın mevcut Anayasa'nın getirdiği şartlara vurgu yaptığı söyleyerek, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim" sözleri Türkiye'nin gündemine otururken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da anayasaya göre Erdoğan'ın son seçimi olduğunu söylemiş, ancak bu hususta açık kapı bırakarak TBMM'yi işaret etmişti. Bozdağ, anayasaya göre, TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilebileceğine dikkat çekmişti.

Eylem Tok ve oğlu hakkında iade talebi

Kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok için ABD'ye yapılan iade talebine yönelik de konuşan Tunç, "ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık" dedi.

Tunç, dosya kapsamında dün 2 gözaltı gerçekleştiğini bildirdi.

CHP'ye "para sayma" soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlatılan soruşturma hakkında da görüşleri sorulan Tunç, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Tunç, "Konular muallakta. Banka yoluyla para gönderme çağındayız. Elden 15 milyon gibi bir para... Tüm bunları değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığı'dır" ifadesini kullandı.